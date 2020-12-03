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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 12:40
النخبة العلمية العراقية تدين اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده

اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية

اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
واعتبر بيان النخب العلمية العراقية، عملية الاغتيال التي استهدفت فخري زاده، بأنها "دليل على مدى عجز أعداء الدول الإسلامية مقابل إصرار الدول الحرة في العالم الإسلامي على تحقيق التقدم العلمي والسير نحو الاكتفاء الذاتي".

وقال البيان الذي حصل موقع "إسلام تايمز" على نسخة منه، "نحن مجموعة من النخب العلمية في العراق ندين العمل الإرهابي الجبان الذي قامت به دولة الإرهاب والاستكبار العالمي الذي أدى إلى استشهاد العالم والشخصية العلمية البارزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشهيد محسن فخري زاده".

وأضاف "إن الاغتيال والتصفية الجسدية للشخصيات العلمية دليل على مدى عجز أعداء الدول الإسلامية مقابل إصرار الدول الحرة في العالم الإسلامي على تحقيق التقدم العلمي والسير نحو الاكتفاء الذاتي".

وأشار البيان العراقي إلى أن "العراق شهد في السابق مثل هذه الأعمال العدائية ضد العلماء والنخب العلمية، ومن المؤكد أن يتعرض العالم الإسلامي لمثل هكذ تهديدات في المستقبل".

وتابع "رداً على هذا العمل الجبان نؤكد على ضرورة وحدة المجتمع والشخصيات العلمية والتعاون الوثيق للنخب العلمية في الدول الإسلامية للوصول إلى أعلى درجات التقدم والاكتفاء الذاتي في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا".

وحمل كبار المسؤولين الإيرانيين الكيان الصهيوني بالوقوف وراء عملية الإغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، وهو رئيس مركز الأبحاث والتطور في وزارة الدفاع الإيرانية.
رقم : 901405
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