اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية

خاص (اسلام تايمز) - دانت النخبة العلمية العراقية، الخميس، عملية الاغتيال التي استهدفت العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي، بالقرب من العاصمة طهران، بهجوم مسلح نفذته جماعات إرهابية مدعومة من الخارج.