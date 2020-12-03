وزير الصحة اللبناني يحذر من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

حذر ​وزير الصحة​ اللبناني ​حمد حسن أن الاصابات بفيروس كورونا أخذة بالارتفاع ولن تسعفها عديد الأسرة التي أنجزت بشق الأنفس.



و قال حسن​ ،في تصريح اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انه مرّ أسبوعي ​الإقفال​ بإلتزام متفاوت لم يقدّم على المستوى الوطني طموحاً فاق التوقعات، و​الإصابات​ آخذة بالإرتفاع لن تسعفها عديد الأسرة التي أنجزت بشق الأنفس وزفيرها؛ ولإن كنت شاهداً بمدينتي على مبادرةٍ لطيفة قبل أن أكون مشاركاً عابراً فأديّت الموعظة بتواضع وكبرياء.



ووصل عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة الاخيرة الى 1842 و وفاة 22 شخص.