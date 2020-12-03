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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 14:18

الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة

الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة مفروضة منذ 3 اعوام.

وقال الرئيس روحاني في تصريحه اليوم الخميس خلال رعايته مراسم تدشين 25 مشروعا في مجال الطاقة في 3 محافظات وهي خراسان الرضوية وسيستان وبلوجستان وخوزستان: اننا نواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة اشد بكثير من الحرب المفروضة على مدى 8 اعوام (1980-1988) ولم يتصور لا الاميركيون ولا اي احد في العالم بان نتمكن من المقاومة وادارة البلاد في مثل هذه الظروف الصعبة وتحت اشد انواع الحرب الاقتصادية والسياسية والنفسية.

واضاف: من الصحيح ان شعبنا عانى من مشاكل ومصاعب وقاوم ودعمنا الا انه خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة لم يكن هنالك انقطاع في خدمات المياه والكهرباء والغاز ولم نكن بحاجة الى استيراد السولار والبنزين من الخارج بل قمنا بالتصدير ايضا وتمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح وحققنا تطورات كبيرة في قطاع الصحة والعلاج وتم خلال العام الاخير اضافة 11 الف سرير للمستشفيات في البلاد وهو ما لا نظير له في تاريخ ايران.

واشار الى اضافة 2500 ميغاواط من الكهرباء لطاقة البلاد سنويا وسيصل اجمالا الى 20 الف ميغاواط او ربما اكثر (خلال 8 اعوام) حتى نهاية فترة الحكومة الحالية وهو عمل قيم جدا خاصة حينما يكون مترافقا مع الجودة.
رقم : 901422
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