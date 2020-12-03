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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 14:41

الرئيس السوري يعين محافظا لريف دمشق

الرئيس السوري يعين محافظا لريف دمشق
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 326 لعام 2020 القاضي بتعيين المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة ريف دمشق.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

"المرسوم رقم 326

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.

يرسم ما يلي :

المادة 1 يعين السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة ريف دمشق.

المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 17-4-1442 هجري الموافق لـ 3-12-2020 ميلادي.ّ

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر أمس مرسوما بإعفاء محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم من منصبه.
رقم : 901424
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