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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 15:37

الأردن..الصحة تبشر الأردنيين بشأن لقاح كورونا

الأردن..الصحة تبشر الأردنيين بشأن لقاح كورونا
قال وزير الصحة الأردنية نذير عبيدات إن الوزارة تدرس موضوع حصول المتعافيين من فيروس كورونا على اللقاح بناء على الدراسات الطبية العالمية لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد عبيدات في تصريحات صحفية، أن شركة "فايزر" ستقوم بتوفير نسبة من اللقاح خلال الربع الأول من العام القادم، مشيرا الى أن الجرعات الاولى من اللقاح ستكون موجودة في الأردن في نهاية الشهر الاول من 2021.

وأوضح أن وزارة الصحة تستعد لتخزين اللقاح بالتعاون مع الجهات المختصة ومركز الأزمات لتكون عملية إعطاء المطعوم بشكل سلس.

وبين عبيدات أن الأردن انتهج نهجا واضحا بالتواصل مع أكثر من جهة للحصول على اللقاح، الذي ينتظره العالم كافة، وسيكون دوره واضحا في المرحلة المقبلة.

كما أكد عبيدات أن الاردن اتفق مع شركات اخرى ومن خلال منظمة الصحة العالمية، على تزويده بلقاحات كورونا، لكن لم يتضح بعد متى سيحصل الأردن على حصته منها.

وعن الوضع الوبائي قال وزير الصحة إن هناك انخفاضاً في عدد الوفيات والإصابات، وهذا يعطينا مؤشراً ايجابياً، مؤكداً في ذات الوقت أننا وسط معركة مع الوباء ونعمل على محاربته من خلال الالتزام بوسائل السلامة العامة كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتخلص من بعض العادات الاجتماعية كالمصافحة.

وأضاف عبيدات أن المستشفيات الميدانية ستكون جاهزة إنشائياً منتصف الشهر الحالي مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتحديد الكوادر الصحية اللازمة للعمل فيها وتدريبها للتعامل مع وباء كورونا بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية اللازمة التي تحتاجها هذه المستشفيات.
رقم : 901432
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