الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 15:53

الاحتلال يتسلم سفينة حربية متطورة من ألمانيا

الاحتلال يتسلم سفينة حربية متطورة من ألمانيا
تسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، السفينة "شيلد" الألمانية الصنع والتي باتت أكثر سفنها الحربية تطورا، ووصفتها بأنها حصن أمان لمنصات الغاز في البحر المتوسط.

رست السفينة من طراز "ساعر-6" في ميناء حيفا ومن المقرر وصول 3 سفن من نفس الطراز العام المقبل ليرتفع عدد سفن الصواريخ التي تنشرها البحرية الإسرائيلية إلى 15 سفينة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال رئيس كيان الاحتلال رئيوفين ريفلين خلال مراسم تسلم السفينة في الميناء إن الاكتشاف السار لحقول الغاز قبالة الساحل جعل من الضروري وضع خطة توفر غطاء حماية.

وبخلاف سفن الصواريخ "الإسرائيلية" السابقة، ستكون السفينة "ساعر-6" مزودة بقدرات إلكترونية لاعتراض صواريخ كروز وكذلك نسخة بحرية من منظومة القبة الحديدية لإسقاط الصواريخ.
رقم : 901436
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
3 كانون الأول 2020
اتساع فجوة الخلافات بين أبو ظبي والرياض
اتساع فجوة الخلافات بين أبو ظبي والرياض
3 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
3 كانون الأول 2020
طهران تتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة
طهران تتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة
3 كانون الأول 2020
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً؛ الأسباب والدلالات
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً؛ الأسباب والدلالات
2 كانون الأول 2020
منظمات حقوقية تطالب باحباط مبيعات الأسلحة الامريكية للامارات
منظمات حقوقية تطالب باحباط مبيعات الأسلحة الامريكية للامارات
2 كانون الأول 2020
كوشنر يجرب حظه في الدقيقة 90
كوشنر يجرب حظه في الدقيقة 90
2 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
2 كانون الأول 2020
الشيخ قاسم: نتائج التطبيع مع الاحتلال خطيرة وكارثية
الشيخ قاسم: نتائج التطبيع مع الاحتلال خطيرة وكارثية
2 كانون الأول 2020
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
1 كانون الأول 2020
لماذا تعرقل السعودية أي انفتاح على دمشق؟
لماذا تعرقل السعودية أي انفتاح على دمشق؟
1 كانون الأول 2020
اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان
اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان
1 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟