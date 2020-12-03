الاحتلال يتسلم سفينة حربية متطورة من ألمانيا

تسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، السفينة "شيلد" الألمانية الصنع والتي باتت أكثر سفنها الحربية تطورا، ووصفتها بأنها حصن أمان لمنصات الغاز في البحر المتوسط.



رست السفينة من طراز "ساعر-6" في ميناء حيفا ومن المقرر وصول 3 سفن من نفس الطراز العام المقبل ليرتفع عدد سفن الصواريخ التي تنشرها البحرية الإسرائيلية إلى 15 سفينة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".



وقال رئيس كيان الاحتلال رئيوفين ريفلين خلال مراسم تسلم السفينة في الميناء إن الاكتشاف السار لحقول الغاز قبالة الساحل جعل من الضروري وضع خطة توفر غطاء حماية.



وبخلاف سفن الصواريخ "الإسرائيلية" السابقة، ستكون السفينة "ساعر-6" مزودة بقدرات إلكترونية لاعتراض صواريخ كروز وكذلك نسخة بحرية من منظومة القبة الحديدية لإسقاط الصواريخ.