الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 16:41

ظريف : من حق ايران عدم الالتزام بالاتفاق النووي

ظريف : من حق ايران عدم الالتزام بالاتفاق النووي
قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان على امريكا ان تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي دون اي شروط ، مؤكدا بان من حق ايران عدم الالتزام بالاتفاق النووي اذا لم تلتزم به الاطراف الاخرى .

وقال ظريف في كلمته اليوم الخميس بالاجتماع الافتراضي لحوارات البحر المتوسط ان الغرب يبيع ​السلاح​ لدول خليجية لدعم الحرب في ​اليمن​، والغرب دعم اغتيال الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ ويدعم ​الإرهاب​ الاسرائيليي، وإسرائيل ارتكبت أعمالا عدائية ضدنا وآخرها اغتيال ​العالم​ النووي محسن فخري زاده".

واوضح ان اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زاده عدوان دولي وما زلنا بانتظار أن تندد به ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​.

ولفت ظريف الى ان "قوى أميركية وأخرى في المنطقة سعت لعرقلة المفاوضات النووية، وخطة العمل الشاملة المشتركة تسمح لنا بعدم الالتزام إذا لم تلتزم القوى الأخرى.

وتابع وزير الخارجية الايراني انه في حال التزام الأوروبيين والأميركيين بخطة العمل المشتركة سنفي بالتزاماتنا في الاتفاق النووي، لذا على واشنطن الإيفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي دون شروط وعليها إظهار نيتها الصادقة".

واشار ظريف الى ان الشعب الايراني يموت جراء ​فيروس كورونا​ بسبب الحظر والحرب الأميركية على الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان هناك قوى في المنطقة حاولت عرقلة المفاوضات النووية مع واشنطن وانه متأكد من أنها ستواصل تلك المحاولات.

وتساءل قائلا هل ان جيراننا في المنطقة مستعدون للتنديد بالفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضدنا"؟.
رقم : 901439
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
3 كانون الأول 2020
اتساع فجوة الخلافات بين أبو ظبي والرياض
اتساع فجوة الخلافات بين أبو ظبي والرياض
3 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
3 كانون الأول 2020
طهران تتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة
طهران تتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة
3 كانون الأول 2020
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً؛ الأسباب والدلالات
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً؛ الأسباب والدلالات
2 كانون الأول 2020
منظمات حقوقية تطالب باحباط مبيعات الأسلحة الامريكية للامارات
منظمات حقوقية تطالب باحباط مبيعات الأسلحة الامريكية للامارات
2 كانون الأول 2020
كوشنر يجرب حظه في الدقيقة 90
كوشنر يجرب حظه في الدقيقة 90
2 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
2 كانون الأول 2020
الشيخ قاسم: نتائج التطبيع مع الاحتلال خطيرة وكارثية
الشيخ قاسم: نتائج التطبيع مع الاحتلال خطيرة وكارثية
2 كانون الأول 2020
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
1 كانون الأول 2020
لماذا تعرقل السعودية أي انفتاح على دمشق؟
لماذا تعرقل السعودية أي انفتاح على دمشق؟
1 كانون الأول 2020
اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان
اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان
1 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟