ظريف : من حق ايران عدم الالتزام بالاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان على امريكا ان تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي دون اي شروط ، مؤكدا بان من حق ايران عدم الالتزام بالاتفاق النووي اذا لم تلتزم به الاطراف الاخرى .



وقال ظريف في كلمته اليوم الخميس بالاجتماع الافتراضي لحوارات البحر المتوسط ان الغرب يبيع ​السلاح​ لدول خليجية لدعم الحرب في ​اليمن​، والغرب دعم اغتيال الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ ويدعم ​الإرهاب​ الاسرائيليي، وإسرائيل ارتكبت أعمالا عدائية ضدنا وآخرها اغتيال ​العالم​ النووي محسن فخري زاده".



واوضح ان اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زاده عدوان دولي وما زلنا بانتظار أن تندد به ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​.



ولفت ظريف الى ان "قوى أميركية وأخرى في المنطقة سعت لعرقلة المفاوضات النووية، وخطة العمل الشاملة المشتركة تسمح لنا بعدم الالتزام إذا لم تلتزم القوى الأخرى.



وتابع وزير الخارجية الايراني انه في حال التزام الأوروبيين والأميركيين بخطة العمل المشتركة سنفي بالتزاماتنا في الاتفاق النووي، لذا على واشنطن الإيفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي دون شروط وعليها إظهار نيتها الصادقة".



واشار ظريف الى ان الشعب الايراني يموت جراء ​فيروس كورونا​ بسبب الحظر والحرب الأميركية على الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان هناك قوى في المنطقة حاولت عرقلة المفاوضات النووية مع واشنطن وانه متأكد من أنها ستواصل تلك المحاولات.



وتساءل قائلا هل ان جيراننا في المنطقة مستعدون للتنديد بالفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضدنا"؟.