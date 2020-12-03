واعظي يؤكد على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وتركيا

وصف مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي العلاقات بين ايران وتركيا كبلدين صديقين وجارين بانها جيدة، مؤكدا على المزيد من تطوير العلاقات في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري.



وخلال اتصال هاتفی مع وزير المالية والخزانة التركي الجديد لطفي الوان قال واعظي: انه وفي ظل الظروف الدولية الجديدة وازالة العقبات من طريق التعاون الاقتصادي والتجاري يمكن للعلاقات بين البلدين ان تتوسع وتتعمق اكثر فاكثر.



واضاف: انه نظرا للدور المؤثر للقطاع الخاص في ايران وتركيا في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية فانه ينبغي تقديم المزيد من الدعم لاستثمارات القطاع الخاص.



واشار واعظي الى اهمية دور ومكانة اللجان الاقتصادية المشتركة في البلدين واضاف: انه وفي ظل جهود اللجنة الاقتصادية المشتركة يمكن للعلاقات الايرانية التركية ويجب ان تتحول الى انموذج للعلاقات بين الدول الجارة والصديقة في المنطقة.



من جانبه وصف وزير المالية والخزانة التركي الجديد العلاقات بين البلدين بانها ممتازة ومتنامية واكد بانه سيبلغ قصارى جهوده لتنمية وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.