تعاون باكستان مع ايران في مراقبة الحدود لا يمكن مقارنته بالماضي

قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي ان لدى قوات حرس الحدود الباكستانية تعاون جيد في ضبط الحدود المشتركة مع إيران لايمكن مقارنته بالماضي".



واضاف نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد رضائي للصحفيين خلال زيارة لمحافظة سيستان وبلوشستان اليوم الخميس: ان قوات حرس الحدود الباكستانية لديهم تعاون جيد للغاية مع قوات حرس الحدود الإيرانية ، داعيا الى تعزيز هذا التعاون اكثر فاكثر.

واكد بانه يجب ترسيخ التعاون بين قوات حرس الحدود في ايران وباكستان على مستويات عالية من أجل ضمان الأمن الكامل للحدود في جنوب شرق البلاد.