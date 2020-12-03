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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 17:05

عدد الاصابات بفيروس كورونا يتجاوز مليون شخص في ايران

عدد الاصابات بفيروس كورونا يتجاوز مليون شخص في ايران
 اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني "سیما سادات لاري" بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الخمیس مليون و3 آلاف و 494 شخصا وبوفاة 358 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 49 الفا و348 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الخمیس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13الفا و 922 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و3 آلاف و 494 شخصا و 5824 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 699 الفا و315 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 358 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 49 الفا و 348 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 256 الفا و 715 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 901449
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