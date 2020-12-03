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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 17:15
إصابات جراء انفجار في مستودع قرب مدينة برستل في بريطانيا
أفادت وسائل إعلام بريطانية بورود تقارير عن إصابات متعددة جراء انفجار دوى اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة برستل في إنجلترا
وسقط عدد من الضحايا جراء الانفجار الذي هز مدينة برستل حسب وسائل اعلام بريطانية .
رقم :
901452
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