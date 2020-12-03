إيران تتوقع بيع 2.3 مليون برميل نفط يوميا من آذار القادم

أعلنت متحدثة هيئة الموازنة العامة الايرانية، ان البلاد عازمة على بيع 2.3 مليون برميل نفط يوميا في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2021.



وأوضحت " موجكان خانلو" في تصريح لوكالة انباء فارس اليوم الاربعاء، أن حجم مبيعات النفط المذكور يشمل الصادرات والبيع المسبق.



وأشارت الى تحديد 40 دولارا لسعر برميل النفط في مشروع الموازنة العامة، وسعر الصرف الرسمي عند 115,000 ريال للدولار الواحد مؤكدة الغاء التسعيرة الرسمية للدولار المعمول بها منذ سنتين والمحددة عند 42 الف ريال للدولار.



وفي السياق كان قد أكد الرئيس الايراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن حجم مبيعات النفط الخام المتوقع داخليا وخارجيا في السنة المقبلة متوسط 2.3 مليون برميل يوميا.