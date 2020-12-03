جرائم كارثية منذ بداية العدوان السعودي على اليمن

وفي هذا الصدد أوضح رئيس الفريق الوطني المكلف بالتعامل مع فريق الخبراء الدوليين والإقليمين عبدالإله حجر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة اليمنية صنعاء، أن ما يتم الإعلان عنه ضمن التقرير الأول هو أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان.



وأكد تقرير الخبراء الوطنيين أن الإحصاءات الأولية تشير إلى استشهاد نحو 16802 مدني منهم 3753 طفل و2361 امرأة و10688 رجل، جراء القصف المباشر، وأضعاف هذا الرقم من الإصابات في صفوف المدنيين.



وفي مجال استهداف التحالف لقطاع التعليم، بين تقرير الخبراء أن العدوان أدى إلى تضرر3553 منشأة تعليمية وتربوية حكومية وخاصة حيث تسببت الغارات في تدمير 402 مدرسة تدميراً كلياً.



أما في المجال الصحي فقد، دمر العدوان 483 مستشفى ومرفقا ومنشأة صحية بين تدمير كلي أو جزئي ما أدى إلى توقف المستشفيات عن العمل بنسبة 60٪.



وأشار التقرير إلى أن العدوان والحصار أدى إلى تعثر نقل 362 صنفاً من الأدوية ومنها 12 صنفاً خاصاً بالأمراض المستعصية، وكذلك إغلاق 7مراكز غسيل كلوي من إجمالي 28مركزاً وانعدام أكثر من 19نوعاً من المستلزمات الطبية.



كما تسبب العدوان والحصار في عجز 320 ألف مريض عن تلقي العلاج في الخارج جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي.



وفيما يخص البنى التحتية والمنشئات الخدمية في اليمن، كشف تقرير الخبراء الوطنيين أن العدوان عمد إلى تدمير 14 ميناء بحريا وبريا بالقصف المباشر، ودمر نحو 4976 كم من الطرق و101 جسر علوي، كما أحرق قصف العدوان أكثر من 6278 وسيلة نقل مختلفة بمن فيها.



ودمرت قوى العدوان أكثر من 472 محطة وقود وغاز تدميراً كلياً وجزئيا وأحرقت وأعطبت أكثر من 291 ناقلة نفط وغاز.



وكشف التقرير أن القضاء والأمن في قائمة استهداف العدوان حيث بلغ عدد الغارات التي شنها العدوان على مختلف المنشئات الأمنية 1748 غارة نتج عنها تدمير 477 منشأة أمنية واستشهاد 178 عنصراً أمنياً وإصابة 139 آخرين بجروح بليغة.



تقرير الخبراء الوطنيين أوضح أن العدوان دمر أكثر من 47 مؤسسة إعلامية إلى جانب تدمير وتضرر أكثر من 28 مركز إرسال إذاعي وتلفزيوني.



وأشار التقرير إلى تعرض أكثر من 131 منشأة رياضية لغارات مباشرة شنتها طائرات تحالف العدوان تسببت بتدمير كلي أو جزئي.



ونوه إلى أن تحالف العدوان نفذ تحالف العدوان هجمات عسكرية متعمدة دمرت من خلالها عدد من المساجد والأماكن الأثرية والبنى الثقافية والسياحية، حيث عمد العدوان إلى قصف أكثر من 1324 مسجدا وتدميرها كلياً أو جزئيا وتدمير 417 موقعاً أثرياً ومعلما تاريخيا.



وأكد تقرير الخبراء الوطنيين استخدم تحالف العدوان منذ بداية دوره الإجرامي على الشعب اليمني أسلحة محرمة كالقنابل (العنقودية، الصوتية، الفراغية، الفوسفورية وغيرها)



وأوضح تقرير الخبراء الوطنيين أن اليمن تعيش أوضاع اقتصادية وإنسانية متردية جراء العدوان والحصار على اليمن، مؤكدا أن معدل السكان تحت خط الفقر ارتفع إلى 85 ٪ في العام ٢٠١٩م، فيما تجاوزت نسبة البطالة 65٪ جراء العدوان والحصار.



وبين التقرير إلى أنه جراء العدوان والحصار يعاني 20 مليون مواطن يمني من انعدام الأمن الغذائي بينهم أكثر من 8 مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.



وأشار إلى تسبب العدوان والحصار في انقطاع مرتبات الموظفين الذين يمثلون 35٪ من العدد الكلي لسكان الجمهورية اليمنية.