واشنطن تنوي خفض عدد دبلوماسيها في العراق

تعتزمُ الولاياتُ المتحدة خفضَ عددِ دبلوماسييها العاملين في سفارتها ببغداد الى النصف، في إجراءٍ أمنيٍ مؤقت بحسب ما أعلنَ مسؤولان عراقيان.



وعزا مسؤولٌ عراقيٌ كبير قرارَ خفضِ عددِ الطاقمِ الدبلوماسي الأميركي الى مخاوفَ أمنية.



وذكرتْ مصادرُ عراقية أنّ طاقماً دبلوماسياً رفيعَ المستوى يضمُ السفيرَ سيبقى في السفارة، وقالتْ إنّ الإجراءَ الأميركي لا يعني قطعاً للروابط الدبلوماسية.



وعلّقَ مسؤولٌ أميركي بالقول إنّ الخارجيةَ تعملُ باستمرارٍ على تعديلِ موقفِها في السفارات حولَ العالم بما يتماشى مع مهمتِها والبيئةِ الأمنيةِ المحلية.