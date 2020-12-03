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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 19:53

البحرين تبدي استعدادها لاستيراد منتجات المستوطنات ‘‘الإسرائيلية‘‘

البحرين تبدي استعدادها لاستيراد منتجات المستوطنات ‘‘الإسرائيلية‘‘
قال وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، إن واردات بلاده من الكيان الإسرائيلي لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل الكيان وتلك المنتجة في مستوطنات بالأراضي المحتلة.

وأضاف الزياني لـ"رويترز" أثناء زيارة للاراضي الفلسطينة المحتلة على رأس وفد بحريني إن المنامة ستعامل المنتجات الإسرائيلية باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها.

وأبدى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، انفتاح المملكة على استيراد منتجات المستوطنات.

من جهته ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، بتصريحات الزياني، وقال إنها تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية.

وحث أبو يوسف الدول العربية على عدم استيراد المنتجات حتى من الكيان الإسرائيلي من أجل منعها من التمدد داخل الأسواق العربية وتعزيز اقتصادها.

وأقامت البحرين والإمارات العربية المتحدة علاقات رسمية مع الكيان الإسرائيلي في 15 سبتمبر في اتفاقات تمت بوساطة أمريكية.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات غير مشروعة.

وكان إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقتهما مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.
رقم : 901481
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