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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 20:06

وزير الصحة الايراني: سننضم قريبا الى الدول المنتجة للقاح كورونا

وزير الصحة الايراني: سننضم قريبا الى الدول المنتجة للقاح كورونا
قال وزير الصحة الايراني سعيد نمكي: ان مرحلة الاختبارات البشرية على النسخة المحلية للقاح فيروس كورونا، بدات بالفعل في البلاد؛ مضيفا ان ايران ستبدا انتاج اللقاح بحلول العام الجديد (الايراني – في 21 اذار / مارس 2021).

وفي تصريح له على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اضاف نمكي ان ايران تعمل على توفير اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، عبر 3 مسارات.

واوضح، قائلا : ان احد هذه المسارات يتمثل في شراء اللقاح من وحدة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تعمل على تزويد جميع دول العالم بهذا المنتج.

وتابع، ان ايران ستقوم بشراء 16 مليونا و800 الف جرعة من هذا اللقاح وتوزيعه بين الشرائح الضعيفة في المجتمع لاسيما المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والمصابين بالامراض المزمنة في البلاد.

ومضى وزير الصحة، ان المسار الثاني يتم عبر شراء اللقاح من مصادر موثوقة فضلا عن وحدة كوفاكس؛ مبينا ان بعض المؤسسات المنتجة للقاح في العالم بلغت المراحل النهائية للحصول على شهادة اعتماد منظمة الصحة العالمية، ونحن نامل في شراء اللقاح من هذه الشركات فور حصولها على التصريح الدولي.

واستطرد نمكي، "نحن تباحثنا مع دول عديدة، كما اوفدنا زملاءنا كي لانتخلف عن اي دولة في مجال توفير القاح للمحتاجين".

وبشأن الخيار الثالث، نوه وزير الصحة الايراني بالانجازات المحققة في مجال انتاج النسخة المحلية للقاح المضاد لفيروس كورونا حتى اليوم، وقال : نحن نتطلع الى اخبار سارة في المستقبل القريب حول ذلك.
رقم : 901485
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