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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 21:26

الاحتلال يتولى صيانة طائرات البحرين

الاحتلال يتولى صيانة طائرات البحرين
أعلنت شركة "إسرائيل" للصناعات الجوية المملوكة للكيان اليوم الخميس، أنها ستتولى صيانة طائرات شركة "طيران الخليج البحرينية" التي تحط في الاراضي المحتلة.

وقالت الشركة: "سوف نقدم حلولا فنية تشمل خدمات ما قبل الإقلاع وما بعده والصيانة اليومية والدعم في مواجهة أي مشاكل فنية".

من جهته قال المدير العام لمجموعة الصناعات الجوية في الشركة يوسف ميلاميد إنه "يتوقع صفقات مماثلة مع شركات طيران أخرى في المنطقة، بعد أن طبّعت "إسرائيل" العلاقات مع البحرين والإمارات".

واتفقت البحرين والكيان الاسرائيلي على تسيير 14 رحلة تجارية أسبوعيا بين المنامة وتل أبيب، لكن موعد البدء "لم يعلن بعد".

ووقعت الشركتان اتفاق الصيانة أثناء زيارة قام بها وفد بحريني بقيادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وتقدم "إسرائيل" للصناعات الجوية خدمات صيانة الطائرات لنحو 75% من شركات الطيران التي تستخدم مطار بن غوريون، كما تعمل في الأنظمة العسكرية الجوية والصاروخية والطائرات المسيرة والأسلحة الدقيقة والأقمار الصناعية.

وكان إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقتهما مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.

 
رقم : 901496
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