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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 21:28

تواصل اجتماعات الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور في جنيف

تواصل اجتماعات الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور في جنيف
واصل الوفد الوطني السوري والوفود الأخرى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور بجولته الرابعة لليوم الرابع على التوالي في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، كانت الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة بدأت في جنيف يوم الاثنين الماضي حيث أكد الوفد الوطني في الاجتماعات ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف إضافة إلى التأكيد على مبدأين وطنيين أساسيين هما الملف الإنساني وموضوع رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري.

يذكر أن الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب الماضي وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان “المبادئ الوطنية الأساسية” بينما عقدت الجولتان الأولى والثانية في جنيف خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
رقم : 901498
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