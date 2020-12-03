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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 23:09

استهداف قيادي لجماعة مسلحة موالية لتركيا في إدلب

استهداف قيادي لجماعة مسلحة موالية لتركيا في إدلب
أفادت تنسيقيات المسلحين، ان انفجارا بعبوة ناسفة استهدف اليوم الخميس سيارة احد القيادين العسكريين بما يسمى بـ"الجيش الوطني" المدعوم تركيا في كفر تخاريم بريف إدلب.

كما افادت التنسيقيات ان مسلحا من "قسد" قتل ايضا بانفجار عبوة ناسفة بـ آلية عسكرية، على طريق تل السمن بريف الرقة الشمالي، فيما استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجزا لـ "قسد" على جسر مدينة البصيرة بريف دير الزور.

كما استهدف مجهولون آلية عسكرية تابعة لـ "قسد" بعبوة ناسفة أثناء تواجدها في بلدة الشحيل بريف دير الزور.

وفي الرقة ابلغ مسلحو "قسد" سكان 6 منازل بضرورة إخلائها، خلال مدة 7 أيام وتسليمها لهم.

كما افادت التنسيقيات ان ما تسمى بـ"حركة أحرار الشام" المنضوية ضمن "الجبهة الوطنية للتحرير"، عينت مسؤولا جديدا لها، المدعو "مهند المصري" الملقب "أبو يحيى قلعة".

وفي ريف حلب الشمالي الشرقي، تم تسيير دورية عسكرية تركية روسية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي، في وقت سيرت فيه القوات التركية دورية منفردة على الأوتوستراد الدولي "أم 4” انطلاقا من أريحا وصولاً لريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب.
رقم : 901509
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