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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 09:11

أنباء عن توافق داخل حركة النهضة لحل الخلافات

أنباء عن توافق داخل حركة النهضة لحل الخلافات
كشفت صحيفة تونسية، عن توصل الفرقاء داخل حركة النهضة، إلى اتفاق من شأنه إنهاء الخلافات التي تضرب الحركة منذ أشهر.

وذكرت صحيفة ”تونيزي نوميريك“ بنسختها الفرنسية، أن ”الخلافات التي عرفتها الحركة على امتداد أشهر، تبدو في طريقها إلى الحسم، وفقًا لآخر الأخبار الواردة من مونبليزير (حيث مقر الحركة)“، موضحة أن رئيس الحركة راشد الغنوشي ”بات موافقا الآن على التنحي كجزء من اتفاق بين مختلف أطراف الصراع الداخلي بحركة النهضة“.

ويقضي الاتفاق -بحسب الصحيفة- بـ“تأجيل مؤتمر النهضة التونسية لمدة عامين، وتعهد الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة ولا للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، مع بقاء الشيخ رئيسا (شكليا) للحركة لكن بلا صلاحيات ودون إدارة أي شيء بشكل مباشر“.

يشار إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، مكونة من 63 عضوا، وقعت مؤخرا على عريضة لطلب عقد دورة استثنائية للمجلس على أن يكون جدول أعمالها متضمنا الصراعات التي تعصف بوحدة الحركة.
رقم : 901527
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