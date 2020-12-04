بايدن يتعهد بالحصول على لقاح كورونا علنا لطمأنة الاميركيين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الخميس إنه سيحصل على لقاح لفيروس كورونا علنا لكي يطمئن العامة بأنه آمن، كما تعهد بالاحتفاظ بأنتوني فاوتشي، أكبر مستشار خاص بالجائحة في البلاد، عندما يتولى السلطة الشهر القادم.



وقال بايدن لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية في مقابلة تبثها في وقت لاحق "لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على النجاح".واجتمع فاوتشي، عضو فريق العمل الحالي للتصدي لكورونا التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية، مع مستشاري بايدن بشأن الجائحة في وقت سابق يوم الخميس.وقال بايدن في المقابلة إنه طلب من فاوتشي البقاء كبيرا للمستشارين الطبيين.وانتقد ترامب في بعض الأوقات إصرار فاوتشي على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة جائحة كوفيد-19، التي أودت حتى الآن بأرواح

273 ألف أمريكي.



وجاءت تصريحات بايدن لمحطة (سي.إن.إن) بعدما قال ثلاثة رؤساء سابقين، هم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، إنهم سيحصلون على لقاح فيروس كورونا علنا كسبيل لإظهار أنه آمن