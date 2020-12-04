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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 10:21

مرسوم جديد لدفع بدل الخدمة العسكرية بالليرة السورية

مرسوم جديد لدفع بدل الخدمة العسكرية بالليرة السورية
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم نشرة البدلات اليومية الخاصة بتطبيق التعديلات الصادرة بمرسوم على دفع خدمات البدل للخدمة الإلزامية، ومنها بطبيعة الحال الخدمة الثابتة، سواء كان هذا البدل بالليرات السورية ضمن حالات محددة أم بالقطع الأجنبي (الدولار الأمريكي).

وبحسب شام تايمز، فإن النصوص التي تُعنى بالبدل ودفعه تشمل البندين (أ-ب) من (أولاً) من تعديل المادة (13) المنصوص عنه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 ، واللذان ينصان على:

“أ – يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

كما تشمل النصوص التي تُعنى بالبدل البند (أ) من (سادساً) من الفقرة (ثانياً) من تعديل المادة (13) المنصوص عنه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، والتي تنص على: “أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة، واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد”.

مصرف سورية المركزي وفي معرض تطبيقه المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 المذكور أعلاه ينوّه إلى نواحٍ عدة، مبيناً أن دفع البدل بالليرات السورية ينحصر بتطبيق البندين آنفي الذكر من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، ولا ينطبق على بقية مواد المرسوم، في حين ينحصر دفع البدل النقدي سواء كان بالليرات السورية أو الدولار الأمريكي أو اليورو في فروع مصرف سورية المركزي بالمحافظات.

كما يُحتسب المعادل للراغبين بالدفع بعملة اليورو بناءً على النشرة التقاطعية التي يصدرها مصرف سورية المركزي بصورة يومية والمستندة إلى الأسعار العالمية لليورو والدولار الأمريكي.

وضمن السياق ذاته يتم قبول البدل النقدي سواءً كان بالليرات السورية أو الدولار الأمريكي أو اليورو نقداً (كاش) حصراً، ولا يقوم مصرف سورية المركزي أو أي من المصارف العاملة ومؤسسات الصرافة المرخصة ببيع الدولار الأمريكي واليورو بهدف دفع البدل النقدي، كما يحق لمن يفوضه المكلف استلام مبلغ الحوالة نقداً (كاش) لدفع البدل النقدي من مؤسسات الصرافة أو المصارف المرخصة بناءً على كتاب من شعبة التجنيد.
رقم : 901539
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