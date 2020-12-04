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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 10:23

ظريف: على ادارة بايدن أن تثبت حسن نواياها تجاه ايران

ظريف: على ادارة بايدن أن تثبت حسن نواياها تجاه ايران
اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بانه على ادارة بايدن اثبات حسن نواياها تجاه ايران من خلال الالتزام الكامل بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ووقف الحرب الاقتصادية لادارة ترامب ضد الشعب الايراني.

وكتب محمد جواد ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول تنفيذ الحكومة الاميركية القادمة التزاماتها وفق القرار 2231: لقد أثبتت إيران حسن نيتها وتنفيذها لالتزاماتها في اطار 15 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف: انه يجب على ادارة بايدن إثبات حسن نواياها تجاه ايران من خلال الالتزام الكامل بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ووقف حرب ترامب الاقتصادية ضد الإيرانيين وفي هذه الحالة ستعود إيران عن إجراءاتها التعويضية في ظل الاتفاق النووي.
رقم : 901542
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