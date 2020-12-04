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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 10:24

وزير النفط: زيادة انتاج النفط تدريجيا قرار عقلاني

وزير النفط: زيادة انتاج النفط تدريجيا قرار عقلاني
وصف وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة قرار "اوبك بلس" بالزيادة التدريجية لانتاج النفط بانه قرار عقلاني نظرا لعدم استقرار سوق النفط، لافتا الى ان الاجتماعات الشهرية يمكنها المساعدة بحفظ استقرار السوق والوصول الى اسعار منصفة.

وقال زنكنة في تصريح له يوم امس الخميس في ختام الاجتماع الوزاري الـ 12 لـ "اوبك بلس": لقد تقرر ان يكون خفض انتاج اوبك من النفط بمقدار 7.2 مليون برميل يوميا لشهر كانون الثاني /يناير 2021 (بدلا عن 7.7 مليون برميل) اي زيادة الانتاج بمقدار 500 الف برميل.

واضاف: انه بالنسبة الى الاشهر اللاحقة سيتم عقد اجتماعات وزارية لـ "اوبك بلس" وبطبيعة الحال فان الاتفاق هو ان لا تكون اية زيادة شهرية اكثر من 500 الف برميل يوميا.

وتابع وزير النفط: انه سيتم خلال الاجتماعات القادمة اتخاذ القرار لكل شهر على حدة وليس بالضرورة ان يكون القرار زيادة الانتاج بل يعتمد الامر على ظروف السوق.

واوضح زنكنة بان هذا القرار هو للاشهر الاربعة القادمة واضاف: ان الزيادة التدريجية لانتاج النفط من قبل "اوبك بلس" تعد قرارا عقلانيا نظرا لعدم استقرار سوق النفط، وان الاجتماعات الشهرية يمكنها المساعدة بحفظ استقرار السوق والوصول الى اسعار منصفة.

واضاف: بما ان 500 الف برميل من النفط لا يعد رقما كبيرا فلا اعتقد بانه سيكون له تاثير حاسم على الاسعار.

وقال وزير النفط: لقد اتخذنا القرار لشهر واحد (يناير) على ان نعقد اجتماعات وزارية للاشهر القادمة واتخاذ القرار بشانها (لكل شهر على حدة).
رقم : 901544
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