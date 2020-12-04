أول تعليق لنتنياهو بشأن زيارته السرية للسعودية ولقاء إبن سلمان

علق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ على الانباء التي ترددت مؤخرا بشأن قيامه بزيارة سرية إلى السعودية.



وقال نتنياهو في رده على سؤال لكبير الباحثين بمعهد هدسون الأمريكي للأبحاث ”مايكل دوران“، بخصوص الأنباء التي ترددت عن زيارته للسعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: ”لا يجب أن تصدق كل شيء تقرأه في وسائل الإعلام“.



وكان المسؤولون السعوديون قد سارعوا لنفي تلك الأخبار مؤكدين أن لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام حينها من عقد لقاء سري بين نتنياهو ومحمد بن سلمان بمدينة ”نيوم“.



بدوره؛ نفى الأمير السعودي تركي الفيصل، أن يكون محمد بن سلمان قد عقد لقاءً مع بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه لا توجد تحضيرات لتطبيع العلاقات بين بلاده وتل أبيب.