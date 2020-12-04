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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 10:46

القوى العراقية: يجب التحرك لحل ملف موظفي عقود واجراء الكهرباء

القوى العراقية: يجب التحرك لحل ملف موظفي عقود واجراء الكهرباء
انتقدت كتلة تحالف القوى العراقية، استمرار تبادل التهم والتنصل من المسؤولية بين وزارتي الكهرباء والمالية في قضية صرف رواتب موظفي العقود والاجور اليومية في وزارة الكهرباء.

وبحسب موقع العهد نيوز، فقد اشار نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي في بيان صحفي، الى تسويف واضح في قضية صرف رواتب موظفي العقود والاجور اليومية في وزارة الكهرباء، لافتا الى ان ”وزارة الكهرباء تذهب تارة الى تقديم وعود ومواعيد عن صرف تلك الاجور وتارة اخرى تلقي الكرة في ملعب وزارة المالية لعدم صرف تلك التخصيصات” .

واضاف ”اذا كانت وزارة الكهرباء غير قادرة على توفير رواتب تلك العوائل فلماذا تعاقدت مع أولئك المواطنين والزمتهم بواجبات وعمل خطير جدا ويرتبط بحياتهم”، مبينا ان “هكذا اجراءات غير مقبولة وتاثر بشكل سلبي على المتعاقدين مع وزارة الكهرباء“.

واكد الدهلكي، ضرورة تحرك اللجان البرلمانية المعنية لحل هذا الملف مع امانة مجلس الوزراء والحكومة بشكل مباشر في وقت قريب، وعدم الاتكال على وعود وبيانات وتصريحات مسؤولي الوزارات التي أصبحت مستهلكة ولا جدوى او مصداقية لها”.
رقم : 901559
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