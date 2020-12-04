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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 10:54

إغلاقات جديدة في قطاع غزة لمواجهة كورونا

إغلاقات جديدة في قطاع غزة لمواجهة كورونا
كشفت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، عن سلسلة إجراءات وقائية جديدة مع تزايد تفشي فيروس كورونا المستجد في قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم الوزارة إياد البزم في مؤتمر صحفي عن فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري.

كما أكد فرض حظر التجوال المسائي يوميًا بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتبارًا من يوم السبت 5 ديسمبر، ويكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءًا من 6:00 مساء يوميًا.

ونبه إلى أن الأجهزة المختصة ستعمل على زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل مقدمي الخدمة في كافة القطاعات والمنشآت.

وشدد البزم على استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.

وأكد استمرار العمل في قرار منع التجمعات بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.

ودعا البزم المواطنين ومقدمي الخدمة في القطاعات كافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية والإجراءات المتخذة؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وقال: "إن كل من يخالف الإجراءات الوقائية سيخضع للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأشار البزم إلى أن القرارات اتخذت في ضوء تقييم الحالة الوبائية، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا في غزة، ومع ارتفاع أعداد الإصابات وحالات الوفاة.

ولفت إلى أن "خلية الأزمة الحكومية أجرت تقييمًا لكافة المعطيات والمستجدات، ودرست كافة الخيارات لمواجهة ذلك بما فيها خيار الإغلاق الشامل باعتباره الحل الأخير الذي نسعى لتجنبه حاليًا".
رقم : 901566
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