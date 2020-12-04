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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 10:56

خطيب زاده: على المسؤولين الأفغان أن يكونوا أكثر دقة بنشر الأخبار

خطيب زاده: على المسؤولين الأفغان أن يكونوا أكثر دقة بنشر الأخبار
دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مسؤولي الحكومة الأفغانية إلى توخي مزيد من الدقة والحذر في نشر الأخبار وعدم التسرع في إصدار بيانات رسمية ، بعد نشر صور في الفضاء الإلكتروني حول إهانات للمواطنين الأفغان.

تاتي تصريحات متحدث الخارجية سعيد خطيب زاده بعد نشر مقطع فيديو في الفضاء الإلكتروني يتعرض فيه عدد من الإخوة الأفغان للضرب على يد اشخاص آخرين، وحول ذلك قالت الشرطة الايرانية في بيان إن التحقيقات الدقيقة تشير إلى أن الفيديو تم نشره في الفضاء الإلكتروني. وانه لم يحدث ذلك في إيران، وتنفي الشرطة بشدة أن مثل هذه المعاملة للاخوة المسلمين الأفغان حدثت في إيران الإسلامية.

واعرب المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، مساء امس (الخميس) ، عقب بيان قوى الامن الداخلي الايراني يفيد بأن الصور المنشورة في الفضاء الإلكتروني والتي تسيء إلى الأخوة الأفغان غير صحيحة من حيث الأساس ولم يقع الحادث في إيران ، واعرب عن أسفه لوقوع مثل هذه الحادثة في أي مكان في العالم ، ودعا مسؤولي الحكومة الأفغانية الصديقة والشقيقة إلى توخي الحذر في نشر الأخبار وعدم التسرع في إصدار البيانات الرسمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "عندما يتم تدشين سكة حديد خواف - هرات في الأيام المقبلة كرمز لواحد من أعظم معالم التعاون بين رئيسي البلدين ، لا بد من مراقبة الأفعال المشبوهة لمن يسوءهم تطور العلاقة بين ايران وافغانستان".
رقم : 901568
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