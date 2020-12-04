كازاخستان تبدأ إنتاج اللقاح الروسي ضد كورونا 22 ديسمبر

صرح المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني، بأن إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" سيبدأ يوم 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري.



وجاء في بيان المكتب الصحفي: "تم إبلاغ رئيس الدولة من قبل الكتلة الموحدة أنه وفقا لاتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 22 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام في كازاخستان".



وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".



وعن الطلب على اللقاح، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي تلقى طلبات لشراء 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V " من أكثر من 50 دولة.