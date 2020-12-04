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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 12:06

العراق.. الحشد الشعبي حرركم

العراق.. الحشد الشعبي حرركم
الحشد الشعبي ثروة عظيمة وذخر كبير، هكذا يلخص العراقيون حبهم للقوات التي ساهمت بصدق ووفاء للوطن في تحرير الموصل التي كانت اسيرة بيد تنظيم داعش الارهابي.

رواد تويتر في العراق اطلقوا وسم #الحشد_حرركم تعبيرا عن حبهم للحشد ورسالة لمن يطالب باضعاف وتفكيك الحشد وهم القلة التي خدعهم الاعلام والسياسة السعودية التي تعمل على ضرب العراق ومقدراته ووحدته الوطنية.

مغردو تويتر ردوا في تغريداتهم على الزمرة التي تطالب بعدم نشر صور شهيد النصر الشهيد أبو مهدي المهندس مؤكدة انه لو لا هذا الشهيد الخالد لما تحررت الموصل وتم دحر الارهاب، مستذكرين في الوقت ذاته تضحيات هذا الشهيد ورفاقه في تحرير الاراضي التي كانت بيد الارهابيين من الدواعش والتكفيريين الذين تدعمهم قوى الاستكبار العالمي للهمينة على مقدرات العراق والمنطقة.

المغردون ارفقوا تغريداتهم بصور لشهداء الحشد وأخرى للمجاهدين الذين قاتلوا في ساحات القتال بالموصل والفلوجة ودحروا الارهاب التكفيري.

والحشد الشعبي، هي قوّات ظهرت في المشهد العراقي لمواجهة عصابات داعش بأمر من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي، وبعد تأييد المرجعية لوجودها عبر فتوى الجهاد الكفائي في يونيو/ حزيران 2014م. واعتبرت بعد ذلك إحدى المراكز التابعة للمؤسسة الأمنية العراقية وداعمة للجيش العراقي.

نواة الحشد الشعبي هم من جميع القوميات والطوائف العراقية، وأثبت جدارته في محاربة العصابات التكفيرية؛ حيث حرر أكثر من 20 مدينة عراقية، وأمّن عشرات الطرق التي تربط بين المدن، فكانت هذه المدن والطرقات تشكل بمجموعها هلالا يطوق بغداد.

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رقم : 901578
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