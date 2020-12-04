القواعد التركية تتزايد شمالي سوريا..إعادة انتشار أم حرب وشيكة؟

أنشأ الجيش التركي قبل يومين قاعدة عسكرية جديدة له في منطقة جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.



وبحسب موقع شام تايمز فقد أكدت مصادر اعلامية محلية, أن نحو 40 عربة عسكرية من ضمنها 5 دبابات وراجمات صواريخ، تمركزت في منطقة “المسبح” جنوب غربي بلدة البارة، ليرتفع عدد القواعد التركية إلى 17 قاعدة ونقطة موزعة على 15 قرية وبلدة في “جبل الزاوية”.



الانتشار الجديد للقوات التركية يأتي بعد انسحابها من نقاط “مورك” و”معرحطاط “و”الشير مغار” التي جرى نقلها إلى منطقة “جبل الزاوية” الواقعة جنوبي أوتوستراد حلب – اللاذقية المعروف باسم “M4”.



وأكد مصدر عسكري تابع لميليشيا الجيش_الوطني المدعوم من تركيا، أن التعزيزات التركية الأخيرة توحي بأن ثمة عمل عسكري وشيك ضد القوات السورية، لكن حتى الأن لم يصدر أي إيعاز للفصائل المقاتلة بالتحضير سوى لعمليات الدفاع في حال حاولت قوات الجيش السوري التقدم نحو منطقة “جبل الزاوية”.



وقال المصدر إن :«مدينة “كفرنبل” أصبحت الآن تحت مرمى نيران القوات التركية، التي تمركزت في العديد من التلال المطلة على المدينة، وهي “تلة بدران” و “منطقة سيرجيلا” و “فركيا”.