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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 13:55

الموسوي: سنواجه قضائيًا كل محاولة للنيل من سمعة حزب الله

الموسوي: سنواجه قضائيًا كل محاولة للنيل من سمعة حزب الله
توجه عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم الموسوي من أمام قصر العدل في بيروت بـ “التحية تقدير لشهداء انفجار مرفأ بيروت والجرحى ومن تشردوا خارج منازلهم”.

واشار الى ان “الاتهامات التي وُجهت إلى حزب الله في قضية تفجير المرفأ باطلة وتشكل ظلماً حقيقياً وعدواناً حقيقياً واستمراراً لجريمة المرفأ”، لافتاً الى ان” البعض يعمد للاستثمار في الجريمة والدماء والاستمرار في الافتراء”.

وبحسب المنار، اوضح النائب الموسوي انه “من واجبنا نحن الذي ندافع عن الوطن وأهله أن ندافع عن أنفسنا، وبالتالي قمنا برفع دعاوى قضائية لملاحقة كل من مارسوا التضليل والإفتراء والاتهامات الباطلة، نحن مع الكلمة الحرة والمسؤولة ومستمرون في تقديم الدعاوى وسنحضر ملفات مستندة إلى مواد حقيقية تدين من يلعبون بالسلم الأهلي”.

واكد النائب الموسوي ان “القضاء هو المرجع لحفظ هذا السلم وآن الأوان لأن يأخذ دوره”، واعداً بتحضير “ملفات قضائية لكل وسيلة اعلامية تحاول النيل من سمعة حزب الله الناصعة”.
رقم : 901590
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