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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 14:03

بايدن يعلق على تبعات اغتيال العالم النووي الإيراني

بايدن يعلق على تبعات اغتيال العالم النووي الإيراني
في أول تعليق له على استهداف العالم البارز الايراني الشهيد محسن فخري زاده أشار الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إلى صعوبة التنبؤ بمدى تأثير اغتيال العالم الإيراني على العلاقات بين الدولتين.

وقال جو بايدن، ضمن حوار مع شبكة "سي إن إن" أمس الخميس، إنه "يصعب القول" إلى أي مدى سيعقّد اغتيال فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي التعامل مع إيران.

وفي هذا السياق وجه الرئيس المتخب انتقادات شديدة اللهجة إلى سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب تجاه طهران، بما في ذلك انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1.

وأقر بايدن بأن هذه المسائل معقدة للغاية، مضيفا: "أعلم أمرا واحدا وهو أننا لا نستطيع تحقيق ذلك بمفردنا، ولذلك يجب علينا أن نكون جزءا من مجموعة أكبر والتعامل ليس مع إيران وحدها بل ومع روسيا والصين ومع طيف من القضايا الأخرى".

واقدمت عناصر ارهابیة مسلحه ،عصر الجمعة الماضية، علی نصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" في منطقة آبسرد التابعة لمدينة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.
رقم : 901591
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