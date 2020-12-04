الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 14:11

وزارة التعليم العراقية تزف بشرى سارة لـ‘‘ذوي الشهداء‘‘

وزارة التعليم العراقية تزف بشرى سارة لـ‘‘ذوي الشهداء‘‘
زفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، صباح اليوم الجمعة، بشرى سارة لذوي الشهداء.

وأفادت مصادر صحفية ،اليوم الجمعة، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن إطلاق قناة التقديم إلى الدراسة المسائية لـ"ذوي الشهداء" للسنة الدراسية 2021/2020.

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم يكون عبر بوابتها الإلكترونية، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية:

يقوم الطالب بإدخال بياناته الشخصية والدراسية، من خلال واجهة دخول الطلبة ووضع رقم سري.

طباعة الاستمارة والتوجه إلى أقرب مديرية لمؤسسة الشهداء التابعة للمحافظة للمصادقة على معلومات "الشهيد".

من حق الطالب التعديل على استمارة المعلومات، في حالة وجود خطأ قبل مصادقة مديرية مؤسسة الشهداء عليها.

يدخل المتقدم للدراسة عبر البوابة الإلكترونية باستعمال كلمة المرور ويملأ خياراته (من واحد إلى عشرة اختيارات) ويحفظ الخيارات.

بالنسبة لكليات وأقسام القبول المباشر - التربية البدنية والفنون الجميلة - يذهب الطالب لإجراء الاختبار في الكلية التي اختارها، وتقوم كليات القبول المباشر بإدخال درجات الاختبار للمتقدمين، حتى يتنافس المتقدمون لاحقا بعد احتساب درجة التنافس.

تقوم المديرية بالتصديق على استمارة الطالب وإرسالها إلى الفرع الرئيسي لمؤسسة الشهداء.

تقوم مؤسسة الشهداء بالتصديق النهائي على البيانات المطلوبة.
رقم : 901592
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النبيذ ‘‘الإسرائيلي‘‘ الذي يصنع في الجولان المحتل يُسكر أمراء الإمارات!
النبيذ ‘‘الإسرائيلي‘‘ الذي يصنع في الجولان المحتل يُسكر أمراء الإمارات!
حركة "BDS": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
حركة "BDS": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
4 كانون الأول 2020
"سوخوي 22" الايرانية.. تتزوَّد بسبعة أنواع من أسلحة جو - أرض الموجَّهة
"سوخوي 22" الايرانية.. تتزوَّد بسبعة أنواع من أسلحة جو - أرض الموجَّهة
4 كانون الأول 2020
"طعم الجوع" في أمريكا قبل جائحة كورونا وبعدها
"طعم الجوع" في أمريكا قبل جائحة كورونا وبعدها
4 كانون الأول 2020
الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
3 كانون الأول 2020
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
3 كانون الأول 2020
اتساع فجوة الخلافات بين أبو ظبي والرياض
اتساع فجوة الخلافات بين أبو ظبي والرياض
3 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
3 كانون الأول 2020
طهران تتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة
طهران تتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة
3 كانون الأول 2020
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً؛ الأسباب والدلالات
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً؛ الأسباب والدلالات
2 كانون الأول 2020
منظمات حقوقية تطالب باحباط مبيعات الأسلحة الامريكية للامارات
منظمات حقوقية تطالب باحباط مبيعات الأسلحة الامريكية للامارات
2 كانون الأول 2020
كوشنر يجرب حظه في الدقيقة 90
كوشنر يجرب حظه في الدقيقة 90
2 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
2 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟