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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 14:27

خارجية أذربيجان تستدعي السفير الفرنسي

خارجية أذربيجان تستدعي السفير الفرنسي
قالت مصادر أذربيجانية إنه سيتم استدعاء السفير الفرنسي في باكو إلى وزارة الخارجية، على خلفية اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية، لقرار يدعو حكومة البلاد إلى الاعتراف باستقلال قره باغ.

وذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأذربيجانية: "سيتم استدعاء السفير الفرنسي لدى أذربيجان إلى وزارة الخارجية، على خلفية اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية لقرار متحيز وعديم الأساس. وخلال اللقاء سيعلن الجانب الأذربيجاني احتجاجه الحاسم للسفير".

في وقت سابق، أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي) قرارا يدعو حكومة البلاد إلى الاعتراف باستقلال قره باغ.

وصوت 188 نائبا لصالح القرار، فيما صوت ثلاثة ضده، وامتنع 16 نائبا عن التصويت. وفي 25 نوفمبر، تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا مماثلا.
رقم : 901596
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