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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 15:55

العراق.. اغلاق مركز الناصرية بذي قار بالكامل

العراق.. اغلاق مركز الناصرية بذي قار بالكامل
أغلقت القوات الأمنية العراقية ،ظهر اليوم الجمعة، مركز مدينة الناصرية بالكامل، وسط انتشار كثيف للعناصر الأمنية، بالتزامن مع تظاهرة من المزمع أن تشهدها المدينة اليوم.

وقال مصدر أمني في محافظة ذي قار: إن "القوات الأمنية عمدت ظهر اليوم، إلى إغلاق مركز مدينة الناصرية بالكامل"، مشيراً إلى أن "مقتربات مركز المدينة تشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "ذلك يأتي بالتزامن مع قرب انطلاق تظاهرة يجري التحشيد لها منذ أيام في الناصرية، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة".

في غضون ذلك، وصل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الى محافظة ذي قار على رأس وفد امني رفيع المستوى من قادة الوكالة .

وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان وكيل الوزارة عقد اجتماعا موسعا بحظور محافظ ذي قار وعدد من القادة الامنيين ، واستمع الى شرح مفصل عن الوضع الامني داخل المحافظة وآخر التطورات التي شهدتها، حيث طرح المجتمعون عددا من الرؤى والحلول والمقترحات لمجمل القضايا العالقة ، والتي من شأنها استتباب الامن والسلم المجتمعي لابناء مدينة الناصرية ".

واكد وكيل وزارة الداخلية على التعامل الحسن مع المتظاهرين السلميين وفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون والتنسيق المكثف وعقد المؤتمرات مع شيوخ العشائر ورجال الدين، ووجه قائد شرطة المحافظة بتطبيق الاجراءات القانونية الصارمة على المخالفين الذين لا يريدون ان تنعم المحافظة بالامن والاستقرار، وكذلك وجه الوكيل بتنسيق الجهود مع الحكومة المحلية وبلدية المحافظة بتقديم الدعم الكامل لقيادة الشرطة".
رقم : 901612
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