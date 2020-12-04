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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 16:03

بقائي هامانه يدعو الى مواقف دولية حازمة ازاء اغتیال النخب

بقائي هامانه يدعو الى مواقف دولية حازمة ازاء اغتیال النخب
دعا مندوب ايران الدائم في المكتب الاوروبي للامم المتحدة بجنيف اسماعيل بقائي هامانه في رسالة موجهة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس آدهانوم المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ازاء جرائم اغتيال النخب والعلماء في دول العالم.

واشار اسماعیل بقائي هامانه في رسالته الى جريمة اغتيال العالم الايراني الشهيد محسن فخري زاده، داعيا الى اتخاذ مواقف حازمة حيال ارتكاب هذه الجرائم.

ولفت الى الخدمات القيمة التي قدمها هذا العالم والباحث الشهيد فخري زاده في قطاع الصحة والعلاج على صعيد انتاج عدّات تشخيص الاصابة بفيروس كورونا في ايران وكذلك العمل على انتاج لقاح مضاد لهذا الوباء،معتبرا عملية الاغتيال انها تصب في اطار النهج البربري لممارسة الضغوط القصوى على الشعب الايراني.

واعتبر ان الصمت حيال هذه الجرائم هي حالة غير مقبولة وان وعدم اتخاذ اي رد فعل تجاهها يضفي عليها صفة طبيعية وامكانية تكرارها في مختلف ارجاء العالم.

ووصف عملية اغتيال الشهيد فخري زاده بالارهاب الحكومي والحربي والتي تشكل خرقا لجميع القيم الاخلاقية والانسانية والقوانين الدولية، وقد استنكرت العديد من البلدان والشخصيات الدولية اغتيال الشهيد فخري زاده.

وقد استشهد رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية، الدكتور محسن فخري زاده ،عصر الجمعة الماضية، إثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي العاصمة طهران.
رقم : 901615
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