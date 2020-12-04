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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 16:21

إيران.. تسجيل 347 وفاة و13341 اصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران.. تسجيل 347 وفاة و13341 اصابة جديدة بفيروس كورونا
اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 347 وفاة و13341 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الوفيات بفیروس کورونا في البلاد، بلغت 347 وفاة و13341 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الجمعة ارتفاع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و16 آلاف و 835 شخصا اضافة الى 5823 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 708 الفا و106 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 347 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 49 الفا و 695 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 298 الفا و 438 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 901623
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