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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 16:24

ترامب يعد بعرقلة مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية

ترامب يعد بعرقلة مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع ميزانية الدفاع المتفق عليها، لأن أعضاء الكونغرس لم يدرجوا بندا لتعديل المادة المثيرة للجدل.

وغرد ترامب على "تويتر"، قائلا: "إنه لأمر محزن للغاية بالنسبة لشعبنا. يبدو أن السناتور جيم إينهوف لن يدرج في ميزانية الدفاع تعديلاً لإزالة المادة 230. <...> آخر فرصة ضائعة. سأستخدم حق النقض!".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن ترامب سيمنع الميزانية إذا لم تتم إزالة المادة 230 من قانون اللياقة في الرسائل.هذا البند يعفي المنصات عبر الإنترنت من مسؤولية محتوى تعليقات المستخدمين، كما يمنح الخدمات الفرصة للعمل كمشرفين.

وذكر أن التعديل يهدد الأمن القومي والانتخابات.

كما يتضمن مشروع القانون عقوبات موسعة ضد مشروع الغاز الروسي "نورد ستريم 2" على وجه الخصوص، ومن المقرر أن تمتد القيود لتشمل الشركات التي "تسهل بيع أو تأجير أو توفير" سفن مد الأنابيب لبناء خط أنابيب الغاز. وبحسب المبادرة، يمكن للرئيس الأمريكي أن يرفع العقوبات عن شخص على أساس المصالح الوطنية.

وتروج الولايات المتحدة للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، كما تعارض بنشاط المشروع الروسي. في تشرين الأول، وسعت واشنطن عقوباتها ضد "نورد ستريم 2" لتشمل الشركات التي تقدم خدمات للسفن المشاركة في مد خط الأنابيب.

ويتم "نورد ستريم 2" من روسيا إلى ألمانيا على طول قاع بحر البلطيق بهدف إمدادات الغاز المباشرة والموثوقة إلى أوروبا.

وتدعم دول الاتحاد الأوروبي المشروع بشكل أساسي وتشارك في تنفيذه.

تعارض الولايات المتحدة ودول البلطيق وبولندا وأوكرانيا. وكانت واشنطن قد فرضت في كانون الأول الماضي، عقوبات على المشروع وهددت بتوسيعها.
رقم : 901626
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