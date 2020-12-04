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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 17:58

الرئيس التركي يهاجم ماكرون ويأمل 'تخلص'فرنسا منه

الرئيس التركي يهاجم ماكرون ويأمل
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبديا أمله في أن "تتخلص" باريس منه قريبا.

وقال أردوغان للصحفيين لدى مغادرته معلم آيا صوفيا في إسطنبول بعد صلاة الجمعة، إن "ماكرون مصيبة لفرنسا، وبرئاسة ماكرون تمر فرنسا بفترة خطيرة جدا. آمل في أن تتخلص فرنسا من مشكلة ماكرون في أقرب وقت ممكن" بحسب وكالة "الأناضول".

وتابع أردوغان: "فرنسا تعيش مسارا خطيرا هذه الأيام والسترات الصفراء ستتحول إلى حمراء قريبا جرَّاء سياسات ماكرون"، وأضاف: "كما قال أخي إلهام علييف أطالب فرنسا بإعطاء مرسيليا لأرمينيا".

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قال يوم الأحد، إن باريس تنتظر "أفعالاً" من جانب تركيا، قبل انعقاد المجلس الأوروبي الذي سيتناول مسألة العقوبات الجديدة ضد أنقرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "إن لدينا الكثير من الخلافات" مع أنقرة، مشيراً إلى رغبة التوسّع التركية وهي سياسة الأمر الواقع في ليبيا والعراق وشرق المتوسط، حيث يهاجم الأتراك عضوين في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وحتى في ناغورني قره باغ، حيث يرسلون أيضاً مرتزقة"، على حد قوله.
رقم : 901640
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