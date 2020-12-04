انصار الله وابن سلمان: رسائل صاروخية

وفي هذا الصدد قام العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات اليمنية بنشر صورا للهجوم وتظهر من خلال الصور ضواحي مدينة جدة الشمالية القريبة من المطار ، وقال العميد سريع أن الهجوم كان دقيقا للغاية.



وكانت قد أعلنت شركة النفط السعودية الحكومية " ارامكو" أن هذا الهجوم قد تسبب في نشوب حريق في خزان وقود لكن لم تقع اصابات او انقطاع في امدادات النفط ، بحسب زعمهم.



لكن "عبد الله الغمدي" مدير منشآت جدة النفطية قال للصحفيين، إن واحداً من 13 صهريجًا يستخدم للديزل والبنزين ووقود الطائرات، قد خرج عن الخدمة في الوقت الراهن.



ووصف موقع النفط هذا بأنه "منشأة مهمة" تبلغ طاقتها التخزينية 5.2 ملايين برميل. ويمكن لهذه الشركة توزيع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات يوميًا في جدة ومكة ومناطق أخرى.



وأضاف الغمدي إن الصاروخ ضرب من فوق صهريج تخزينٍ تبلغ طاقته القصوى 500 ألف برميل، ما تسبَّب في "أضرار كبيرة" بسقفه الذي يبلغ ثقبه نحو مترين مربعين.



وبعد هذا الهجوم الذي تمَّ بصاروخ كروز محلي الصنع يدعی "القدس 2"، ارتفعت أسعار النفط فوق 45 دولارًا للبرميل يوم الاثنين.



في وقت كانت السعودية التي تقود العدوان على اليمن تقول بأن العدوان سيتمكن من هزيمة أنصار الله اليمنية خلال أسابيع وسوف تقوم قواتها المرتزقة بالاستيلاء على صنعاء ، لم تفشل بذلك بعد خمس سنوات فحسب بل عرضت أمنها الداخلي للخطر من خلال استمرارها بالحرب .



حرکة أنصار الله اليمنية ومنذ أن أعلنت أنها ستهاجم 300 نقطة حيوية للمعتدين، استهدفت مرارًا مواقع سعودية حيوية بالصواريخ والطائرات المسيرة. حيث تعرضت المطارات ومحطات الطاقة والمنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية الاقتصادية والقواعد العسكرية في المقاطعات الجنوبية، لهجمات متكررة بالطائرات دون طيار والصواريخ.



وفي العام الماضي، في 14 سبتمبر 2019، تعرضت منشأة أرامكو الاستراتيجية التي تحظی بحماية فائقة لهجوم من قبل عدة طائرات من دون طيار يمنية، ما أوقف نصف إنتاج النفط السعودي.



وقد حددت حركة أنصار الله شرطا أساسيا لوقف هجماتها،هو إنهاء الحصار والحرب اللا إنسانية التي تشنها السعودية ضد الشعب اليمني.



وتثبت انصار الله من خلال هجماتها على المناطق السعودية الحساسة أنها قادرة على مهاجمة أي جزء من اراضي السعودية بدقة شديدة، وهو مؤشر على التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته صنعاء في مجال المعدات العسكرية.



وتأتي أهمية الهجوم الاخير الذي شنته انصار الله من خلال تواجد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المنطقة، وكانت هناك تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن البيت الأبيض قد يعلن أنصار الله حرکةً إرهابيةً، وكذلك مشارکة عسكرية أمريكية في الجولة الجديدة من العمليات السعودية ضد صنعاء.



وفي ظل هذه الظروف، فإن رسالة هجوم الأمس، وبغض النظر عن مستوى الدمار، هي أن البنية التحتية للسعودية معرضة بشدة للهجوم، وأن صنعاء ستوجِّه ضربات موجعة متبادلة إذا استمرت الحرب.



إن الهجمات على أنظمة الطاقة الخاضعة لسيطرة الحکومة السعودية، ستؤدي إلى إلحاق ضرر خطير بمصداقية الحكومة تجاه المواطنين والمستثمرين المحتملين، وبالتالي إضعاف الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.



ولذلك، قال "محمد البخيتي" عضو المجلس السياسي لأنصار الله لقناة "الميادين" بعد الهجوم: إن "اليمن يعمل باستمرار على تطوير قدراته الصاروخية والدفاعية، وهذا ينعكس في الواقع الميداني على الأرض، وتوازن القوى اليوم هو لمصلحة اليمن وعلى حساب العدو بشكل واضح".



وأشار البخيتي إلى أن المتحدث باسم الجيش اليمني قد أوضح سابقًا، أن القوات المسلحة ستستهدف منشآت حيوية في السعودية إذا لم يتوقف الحصار والحرب، مضيفًا: لقد دخلنا مرحلةً جديدةً، ألا وهي انهيار قوات العدو.



