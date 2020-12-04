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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 20:38

رئيس الوزراء الياباني: سنقوي علاقاتنا مع واشنطن في عهد بايدن

رئيس الوزراء الياباني: سنقوي علاقاتنا مع واشنطن في عهد بايدن
أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الجمعة، أن اليابان والولايات المتحدة لم تتفقا بعد على تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الياباني لواشنطن في المستقبل، لكن طوكيو ترغب في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر في ظل حكومة جو بايدن.

وقال سوغا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة بثته قناة "إن إتش كي"": نود تعزيز العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة والعمل بشكل وثيق مع بايدن لإنشاء "منطقة المحيطين الهندي- الهادي الحرة والمفتوحة".

وأكد سوغا أيضا، على أنه اتفق مع بايدن على "عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، نظرا للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف سوغا "لم يتم تحديد تفاصيل محددة بعد، لكننا نرغب في اتخاذ الاستعدادات في وقت مناسب في المستقبل " .

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأميركية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
رقم : 901663
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