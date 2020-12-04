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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 20:51

حماس: الهجمة الإسرائيلية على شعبنا تأتي تنفيذا لمخطط الضم

حماس: الهجمة الإسرائيلية على شعبنا تأتي تنفيذا لمخطط الضم
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن تزايد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإجراءات منح الجنسية الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، واقتحامات المسجد الأقصى التي لم تنقطع كل ذلك يأتي تنفيذاً لمخطط الضم الصهيوني.

وقال القانوع في تصريح صحفي: "الهجمة الصهيونية المسعورة على أرضنا وشعبنا ومقدراته تأتي في الوقت الذي عادت فيه السلطة للعمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وتماهي بعض الدول المطبعة مع الاحتلال".

وأضاف "أي محاولة للعودة لمربع المفاوضات العبثية مع الاحتلال تمثل انتكاسة جديدة لمشروعنا الوطني وخنجر في تضحيات شعبنا ولا يمكن أن تمر فليس أمام شعبنا إلا تحقيق الوحدة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال".

وبين، "معركتنا ضد الاحتلال مفتوحة ومستمرة وشعبنا الفلسطيني سيتصدى لكل مخططاته العنصرية ومشاريعه .الاستيطانية وسيواصل ثورته حتى نيل حقوقه".
رقم : 901664
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