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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 20:53

بيدرسون يكشف موعد الاجتماعات المقبلة للجنة الدستورية السورية

بيدرسون يكشف موعد الاجتماعات المقبلة للجنة الدستورية السورية
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون بمؤتمر صحفي ختام الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور بجنيف.

واضاف بيدرسون انه سيتم عقد الاجتماع المقبل في الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل.

هذا وواصلت لجنة مناقشة الدستور السورية اجتماعات الجولة الرابعة لليوم الخامس والأخير في مقر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد الوطني والوفود الأخرى.

وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة بدأت في جنيف يوم الاثنين الماضي حيث أكد الوفد السوري الوطني في الاجتماعات ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف إضافة إلى التأكيد على مبدأين وطنيين أساسيين هما الملف الإنساني وموضوع رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري.
رقم : 901665
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