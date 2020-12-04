الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 20:56

بسبب مغامراتها السياسية.. السعودية تلجأ للاقتراض

بسبب مغامراتها السياسية.. السعودية تلجأ للاقتراض
في مؤشر خطير عن فترة صعبة يمر بها الاقتصاد السعودي جراء سیاسات ولی العهد محمد بن سلمان ـ الذي بات الحاكم الفعلي للمملكة ـ يجري صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مفاوضات مع مجموعة من البنوك العالمية على قرض يراوح بين 5 ـ 7 مليارات دولار، وفق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية للأنباء.

وبحسب تقريرين منفصلين للوكالة الأمريكية وصحيفة “الاقتصادية” السعودية، امس الخميس، يهدف القرض إلى توفير سيولة إضافية لاقتناص الفرص الاستثمارية في الأسواق المالية.

وكان الصندوق قد حصل على أول قرض له بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر 2018، ثم قرض آخر بـ10 مليارات دولار في 2019.

وبحسب بيانات معهد الثروات السيادية، تبلغ أصول الصندوق 347 مليار دولار.

والعام الجاري، باع الصندوق 70 بالمئة من حصته في “سابك” رابع أكبر شركة بتروكيماويات بالعالم، لـ “أرامكو” السعودية في صفقة بـ69.1 مليار دولار.

وحول البنك المركزي السعودي 40 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، إلى الصندوق ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.

ويرى عدد من المراقبين الألمان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى بقوة لتعزيز قبضته على الحكم، غير أن فيروس كورونا والانهيار التاريخي لأسعار النفط علاوة على الحرب في اليمن تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء.

ورأى خبراء أن الأوضاع المالية الصعبة للمملكة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان فيها والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة تجعل “رؤية 2030” لولي العهد محمد بن سلمان تبدو كسراب في الصحراء.

وفي مايو الماضي أعلنت السعودية، وهي الدولة التي كانت تشتهر بأنها لا تفرض أي ضرائب على مواطنيها، أنها قررت مضاعفة الضريبة المضافة ثلاث مرات من 5 في المئة إلى 15 في المئة وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو الماضي.

وتأتي هذه الخطوات عقب انهيار أسعار النفط إلى أقل من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض في عائدات الحكومة بلغت نسبته 22 في المئة وإلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.
رقم : 901667
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النبيذ ‘‘الإسرائيلي‘‘ الذي يصنع في الجولان المحتل يُسكر أمراء الإمارات!
النبيذ ‘‘الإسرائيلي‘‘ الذي يصنع في الجولان المحتل يُسكر أمراء الإمارات!
حركة "BDS": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
حركة "BDS": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
4 كانون الأول 2020
"سوخوي 22" الايرانية.. تتزوَّد بسبعة أنواع من أسلحة جو - أرض الموجَّهة
"سوخوي 22" الايرانية.. تتزوَّد بسبعة أنواع من أسلحة جو - أرض الموجَّهة
4 كانون الأول 2020
"طعم الجوع" في أمريكا قبل جائحة كورونا وبعدها
"طعم الجوع" في أمريكا قبل جائحة كورونا وبعدها
4 كانون الأول 2020
الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
3 كانون الأول 2020
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
3 كانون الأول 2020
اتساع فجوة الخلافات بين أبو ظبي والرياض
اتساع فجوة الخلافات بين أبو ظبي والرياض
3 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
3 كانون الأول 2020
طهران تتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة
طهران تتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة
3 كانون الأول 2020
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً؛ الأسباب والدلالات
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً؛ الأسباب والدلالات
2 كانون الأول 2020
منظمات حقوقية تطالب باحباط مبيعات الأسلحة الامريكية للامارات
منظمات حقوقية تطالب باحباط مبيعات الأسلحة الامريكية للامارات
2 كانون الأول 2020
كوشنر يجرب حظه في الدقيقة 90
كوشنر يجرب حظه في الدقيقة 90
2 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
2 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟