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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 20:58

مقتل مسلح لـ'قسد' على يد مجهولين بالحسكة السورية

مقتل مسلح لـ
تواصلت الهجمات ضد مجموعات "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق الجزيرة السورية حيث قتل أحد مسلحيها جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين جنوب مدينة الحسكة.

وقالت مصادر محلية لـ سانا إن "مجهولين استهدفوا صباح اليوم أحد مسلحي "قسد" أثناء مروره على الطريق الخرافي جنوب مدينة الحسكة بإطلاق الرصاص الحي عليه بشكل مباشر ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأصيب أمس عدد من مسلحي "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجمات شنها مسلحون على أحد حواجزهم وآلية تابعة لهم في مدينة البصيرة وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.
رقم : 901668
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