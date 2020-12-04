ظريف يدعو الترويكا الاوروبية للالتزام بتعهداتها

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره الالماني والترويكا الاوروبية (المانيا وبريطانيا وفرنسا) الى الالتزام بتعهداتها في قرار مجلس الامن 2231 والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي.



وأكد محمد جواد ظریف، في تغريدة أوردها على موقع تويتر، ردا على تصريح نظيره الالماني هايكو ماس حول مساعي التوصل الى اتفاق جديد مع ايران، على ضرورة تنفيذ المانيا والترويكا الاوروبية لتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي قبل الخوض فيما ينبغي لايران فعله.



ودعا الى التوقف عن "التمييز العنصري في مجال مكافحة كورونا" ووصفه بالسياسة المدانة.



كما دعا نظيره الالماني هايكو ماس والترويكا الاوروبية الى الالتزام بقرار مجلس الامن الدولي 2231 والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي ومواصلة السياسات التدميرية ومنها تصدير اسلحة بقيمة 100 مليار دولار الى بلدان الخليج الفارسي والدعم اللامحدود للارهاب الاسرائيلي.

