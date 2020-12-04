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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 21:02

خارجية فرنسا ترفض سياسة الأمر الواقع التركية في شرق المتوسط

خارجية فرنسا ترفض سياسة الأمر الواقع التركية في شرق المتوسط
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده ترفض سياسة "الأمر الواقع" التركية، في إشارة إلى التوترات بين أثينا وأنقرة في شرق البحر المتوسط المرتبطة باستغلال موارد الطاقة.

وأضاف خلال جلسة حوار افتراضية، اليوم الجمعة، ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط: "نريد احترام القانون وسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونرفض سياسة الأمر الواقع التي أطلقتها تركيا"، مؤكدا أن فرنسا "تؤيد إجراء حوار مع تركيا حول هذه القضية".

وطالب لودريان بتطبيق "ثقل أوروبي أكبر" في البحر الأبيض المتوسط، وإلا "فإن الآخرين سيفعلون ذلك على حساب مصالحنا، مثل تركيا وروسيا، فكلاهما تريدان استغلال القضايا الأمنية لتقسيمنا أوروبيا"، على حد زعمه.

وحذر من أن "منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، بسبب زعزعة الاستقرار التي تسبب فيها فاعلون خارجيون، أضحت مفترق طرق لجميع الصراعات وفضاء يشهد تحديات حاسمة لمستقبلنا، على غرار الهجرة والأمن".
رقم : 901670
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