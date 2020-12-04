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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 21:24

أول رد فعل سعودي على بيان الكويت بشأن الأزمة الخليجية

أول رد فعل سعودي على بيان الكويت بشأن الأزمة الخليجية
على الرغم من نفي الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، وجود حل مرتقب للأزمة بين الرياض والدوحة. أصدر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول، أول رد فعل على بيان الكويت بشأن الأزمة الخليجية مع قطر.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة.

وتابع الوزير السعودي "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

وأكمل الأمير فيصل بن فرحان "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

وكان الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، قد أعلن في وقت سابق عن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية.

وأضاف الوزير الكويتي، في كلمة بثها تلفزيون الكويت، اليوم الجمعة، إن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

​وكان وزير الخارجية الكويتي، قال، منتصف الشهر الماضي، إن المساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية متواصلة بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وسبق أن حاولت الكويت وكذلك سلطنة عمان بذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، دون أن تكلل جهودهما بالنجاح.

وفي يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، التي اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.
رقم : 901672
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