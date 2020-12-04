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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 21:36

طهران ترحب ببيان الكويت

أعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن ترحيبه ببيان وزير الخارجية الكويتي احمد الناصر المحمد الصباح حول ايجاد حلول للخلافات بين البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي.

وورد في تغريدة لمحمدجواد ظریف على حسابه الشخصي في موقع تويتر مساء اليوم الجمعة: إننا نرحب بالتقارب المعلن في الكويت بشأن الخليج الفارسي.

وأضاف: إن السياسة القديمة لايران تقوم على الدبلوماسية القائمة على حسن الجوار والحوار الاقليمي.

وأعرب عن أمله بأن تساهم المصالحة في تعزيز الاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية لجميع شعوب المنطقة.

ويشار الى ان وزير خارجية الكويت احمد الناصر المحمد الصباح أفاد بأن حوارا مثمرا قد تم مؤخرا في سياق الجهود الرامية لتحقيق المصالحة بين البلدان المطلة على الخليج الفارسي حيث شاركت جميع الاطراف وأبدت تأكيداتها على صون  الاستقرار في البلدان المطلة على الخليج الفارسي.

وفي ذات السياق شكر وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني الكويت وواشنطن على جهودهما من أجل حل الخلافات معتبرا أن البيان الذي أصدره وزير الخارجية الكويتي بشأن الأزمة "خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".
رقم : 901679
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